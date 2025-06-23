AKP’de Mehmet Şimşek çatlağı! Bir gazete daha hedef aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’de Mehmet Şimşek çatlağı! Bir gazete daha hedef aldı

AKP’ye yakın Yeni Şafak gazetesinin Bakan Mehmet Şimşek’i faiz üzerinden hedef almasından sonra bu kez AKP’ye yakın Türkiye gazetesi de faiz konusunda Şimşek’e yüklendi.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak uzun bir süredir beri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve uyguladığı faiz politikasına en sert muhalefeti yapan grupların başında yer alıyor.

Yeni Şafak’ın ardından AKP’ye yakın Türkiye gazetesi de faiz konusunda Mehmet Şimşek’in politikaları hedef alındı. Gazetenin “Konutta yüksek faiz kıskacı” manşeti dikkat çekti.

Gazetede yer alan habere göre, yüksek faiz konutu derinden etkiledi ve yabancılar konut alımını bıraktı.

"MEHMET ŞİMŞEK'İN FAİZ POLİTİKASI HEDEF ALINDI"

Haberde şu ifadeler yer aldı: “Yüksek faiz ortamı konut piyasasını da derinden etkiliyor. Alım talepleri erteleniyor, borca girerek ev sahibi olmak zor geliyor, müteahhitlerin yatırım iştahı kesiliyor, yabancı alıcı Türkiye’den vazgeçiyor, yerli konut alıcısı ise rotayı yurt dışına çeviriyor. Mevcut şartlar paradan para kazanmayı cazip kılsa da, uzun vadede problem oluşturacağı aşikâr. Sektör temsilcileri ekonomi politikalarında revizyon yapılması gerektiğini belirterek ‘Bu durum sürdürülebilir değil’ diyor.”

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