AKP’de ‘Öcalan’ çatlağı! İlk kriz çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gündeme getirdiği 'Umut Hakkı'na ilişkin soruya yanıt veren Bakan Tunç," Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi.

MEHMET METİNER’DEN İLK TEPKİ

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Tunç'un açıklaması hakkında paylaşımda bulundu.

"Bahçeli'nin sözünü yere düşürecek söz etmek yanlış ötesi bir durum olur" ifadelerini kullanan Metiner, sözlerinin devamında şunları söyledi,

"Bilge lider Bahçeli “umut hakkı” demişse, o sözü yere düşürecek veya gözden düşürecek başka bir söz etmek yanlış ötesi bir durum olur. Vakti geldiğinde o “umut hakkı”nın gereği neyse yapılır elbet.

Yeter ki terör son bulsun, silahlar ebediyen tarihe uğurlansın!

O ki Bahçeli demiştir, o ki süreç umutlu bir yere doğru evrilmektedir, o zaman “umıt hakkı” her daim önemle gündemimizde olacak bir konudur.”