AKP'de şok istifa!

Fatih Aydemir'in başkanlık görevinden istifa ettiği duyuruldu.

İstifa dilekçesini AKP İl örgütüne ileten Aydemir, bu akşam kararını Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile de paylaşacağı ifade edildi.

KASASINI OĞLUNUN SOYDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, 24 Ağustos'ta AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyasının çalınmasıyla gündeme gelmişti.

İfadesinde soygunu kendisinin yaptığını söyleyen 20 yaşındaki Muhammet Emin Aydemir'in, içinde para olduğu düşünülen bir sırt çantası ile evinin olduğu siteden çıktığı anlar kameralara yansımıştı.