2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AKP'ye geçmesinin yankıları devam ederken 2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

CHP'Lİ 2 BAŞKAN AKP'YE KATILDI

Erdoğan, MKYK toplantısında, AKP'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAYILIYOR"

AKP'den yapılan açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

Öte yandan, CHP Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de önceki gün istifa etmiş; "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim." açıklamasıyla "AKP'ye geçecek" yorumlarına sebep olmuştu.