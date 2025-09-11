2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA
2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı

CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AKP'ye katıldı. Rozetleri Erdoğan taktı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa ederek AKP'ye geçmesinin yankıları devam ederken 2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı.

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı.

68c2b8822232a99f288b88b8.webp

CHP'Lİ 2 BAŞKAN AKP'YE KATILDI

Erdoğan, MKYK toplantısında, AKP'ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozet taktı.

"GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAYILIYOR"

AKP'den yapılan açıklamada, "Güçlü Türkiye yolunda birlik büyüyor, gönül belediyeciliği yayılıyor. Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan AK Parti’mize katıldı. Başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, Konyamız için birlikte daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

68c2b8b32232a99f288b88bc.webp

68c2bd152232a99f288b88e9.webp

Öte yandan, CHP Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de önceki gün istifa etmiş; "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim." açıklamasıyla "AKP'ye geçecek" yorumlarına sebep olmuştu.

thumbs-b-c-fedd7bc3450e55411deabb1f2b6ea1f1-001.jpg

Son Haberler
İddia Fenerbahçe'yi Trabzonspor'a karşı ağır favori gösterdi!
İddia Fenerbahçe'yi Trabzonspor'a karşı ağır favori gösterdi!
Edirne'de katliamı kızgın yağ önledi! Ağabeyini bıçakla, annesini baltayla doğradı: Ailesinin yemeğine zehir kattı
Edirne'de katliamı kızgın yağ önledi!
2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı
2 CHP'li başkan daha AKP'ye katıldı! Rozetleri Erdoğan taktı
Süper Lig kulüplerinden ortak kampanya: Aynı anda paylaşım yaptılar
Süper Lig kulüplerinden ortak kampanya: Aynı anda paylaşım yaptılar
Vassilis Spanoulis'ten Ergin Ataman'a flaş cevap!
Vassilis Spanoulis'ten Ergin Ataman'a flaş cevap!c