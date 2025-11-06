İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman hakkında AYM’nin verdiği hak ihlali kararı üzerine yapılan yeniden yargılama talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında verdiği ihlal kararının gerekçesinde, 'Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı'ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığı hükmünü vermişti.

AKP’li Şamil Tayyar, söz konusu kararı eleştiren bir paylaşımda bulundu.

'HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır' Tayyar, 'Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.' ifadelerini kullandı.

'ANAYASADA AÇIKÇA BELİRTİLDİĞİ GİBİ AYM KARARLARI KESİNDİR'

Tayyar'ın Tayfun Kahraman kararına tepkisi şu şekilde:

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

'TÜRKİYE BUNU HAK ETMİYOR'

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor.