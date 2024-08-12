AKP’de üstü çizilen ilk isim belli oldu. Seçim yenilgisinin faturası kesildi

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin görevden alınma ihtimali gündemde. Saymaz, Kabaktepe hakkında AKP içinde, “Beklenen heyecanı ve silkinmeyi gerçekleştiremedi. Kendisi iyi bir insan, ancak başarısız” şeklinde yorumlar yapıldığını belirtti. Ayrıca, Kabaktepe’nin Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun etkisinde kaldığı da ifade ediliyor.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kabaktepe’nin, 9 Ağustos sabahı saat 7.36’da X hesabında paylaştığı, Şemsi Tebrizi’ye atfedilen bir alıntı ise dikkat çekti. Bu paylaşımda, “Anladım ki bazı insanlar susanı korkak, görmezden geleni aptal, affetmeyi bileni çantada keklik sanıyorlar" ifadelerine yer verildi. Saymaz, bu paylaşımın ardında yatan anlamı merak ettiğini ve AKP’li kaynaklarla iletişime geçtiğini belirtti.

Osman Nuri Kabaktepe

KURUM YERİNE GÖKSU'YU İSTEMİŞTİ

AKP içindeki kaynaklar, Kabaktepe’nin parti içerisinde başarısız bulunduğunu ve görevden alınabileceğini dile getirerek, “Kabaktepe’nin 31 Mart’ta İstanbul’da Murat Kurum’u değil, Göksu’yu istediği biliniyor. Kendisi, Göksu, İhsan Aktaş ve Mustafa Şen gibi eski Milli Görüş Vakfı üyelerinin kurduğu Cihannüma Derneği’ne yakın bir isim” şeklinde yorumlarda bulundu.

Kabaktepe’nin yerine geçebilecek isimler arasında, Bilal Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve eski AKP İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Aziz Babuşçu öne çıkıyor. Yıldız ve Türkmen ise konuyla ilgili “Bu söylentiler bizim de kulağımıza geliyor” şeklinde yorumda bulundular.