AKP'de yeni atamalar: Efkan Ala başkanvekili oldu

AKP Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.

AKP'de yeni atamalar: Efkan Ala başkanvekili oldu

AKP'de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AKP Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

Yusuf Ziya Yılmaz, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilirken Betül Sayan ve Kasım Gülpınar da Genel Başkan Danışmanı oldu

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