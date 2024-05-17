AKP’den 31 Mart yorumu: Son 1 haftada bir şey oldu

AKP’den 31 Mart’ta yapılan yerel seçimle ilgili yeni bir yorum geldi. Ülke genelinde CHP’nin ardından 2. Parti olmalarıyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Son bir haftada bir şey oldu” dedi.

Yılmaz, Bolu’da yaptığı açıklamada bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek daha iyi sonuç beklediklerini söyledi.

Seçim öncesi yaptıkları saha araştırmaları ile ilgili konuşan Yılmaz, araştırma sonuçlarının son bir haftaya kadar sandık sonuçları gibi olmadığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık. Bu sonuçta sandığa gitmeyenler çok etkili oldu. Her seçimde, ortalama seçmen sayısının 8 milyonu sandığa gitmiyordu. Bu seçimde 13 milyon, buna 5 milyon birden ilave oldu. Bu 5 milyon aslında bütün saha araştırmalarıyla ilgili sosyolojik tahlilleri yanılttı. Bunu burada itirafla özellikle samimiyetle ifade etmek istiyorum."

Ülke genelindeki oy düşüşünün Bolu’da da yaşandığını belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bolu’muzda da sonuç itibariyle bu yerel seçimde beklediğimiz olmadı. Beklediğimiz çıkışı yapamadık. İyi bir adayımız vardı, Muhammet Bey burada il belediye başkanı adayımızdı. Pırıl pırıl belediye başkanı adaylarımız vardı ama ülke genelinde bir oy düşüşümüz oldu. Bolu’da bundan aynı şekilde etkilendi"