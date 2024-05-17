AKP’den 31 Mart yorumu: Son 1 haftada bir şey oldu

Kaynak: AA / İHA
AKP’den 31 Mart yorumu: Son 1 haftada bir şey oldu
AKP’den yerel seçimle ilgili yeni yorum geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Son 1 haftada bir şey oldu” dedi.

AKP’den 31 Mart’ta yapılan yerel seçimle ilgili yeni bir yorum geldi. Ülke genelinde CHP’nin ardından 2. Parti olmalarıyla ilgili açıklama yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, “Son bir haftada bir şey oldu” dedi.

Yılmaz, Bolu’da yaptığı açıklamada bekledikleri sonucu alamadıklarını belirterek daha iyi sonuç beklediklerini söyledi.

Seçim öncesi yaptıkları saha araştırmaları ile ilgili konuşan Yılmaz, araştırma sonuçlarının son bir haftaya kadar sandık sonuçları gibi olmadığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Son bir hafta içerisinde özellikle bir şey oldu. Saha araştırmalarımızı boşa düşüren, saha araştırmalarımızdaki değerlendirmelerle çelişen bir sonuçla karşılaştık. Bu sonuçta sandığa gitmeyenler çok etkili oldu. Her seçimde, ortalama seçmen sayısının 8 milyonu sandığa gitmiyordu. Bu seçimde 13 milyon, buna 5 milyon birden ilave oldu. Bu 5 milyon aslında bütün saha araştırmalarıyla ilgili sosyolojik tahlilleri yanılttı. Bunu burada itirafla özellikle samimiyetle ifade etmek istiyorum."

Ülke genelindeki oy düşüşünün Bolu’da da yaşandığını belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

"Bolu’muzda da sonuç itibariyle bu yerel seçimde beklediğimiz olmadı. Beklediğimiz çıkışı yapamadık. İyi bir adayımız vardı, Muhammet Bey burada il belediye başkanı adayımızdı. Pırıl pırıl belediye başkanı adaylarımız vardı ama ülke genelinde bir oy düşüşümüz oldu. Bolu’da bundan aynı şekilde etkilendi"

Son Haberler
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti Yerel Haberler
Mersin'in en güzel ilçesini yapay zeka seçti
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Elektrik dağıtım firması çalışanları akıma kapıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı Ekonomi
Cezası 32 bin 170 lira: Arabasında bulundurmayan yandı
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik Gündem
Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik
Tekstil fabrikasında yangın Gündem
Tekstil fabrikasında yangın
Son dakika… Antalya’da deprem Gündem
Son dakika… Antalya’da deprem
Çorum'da sokak ortasında aile katliamı! Önce eşini ve baldızını sonra kendini vurdu Gündem
Çorum'da sokak ortasında aile katliamı! Önce eşini ve baldızını sonra kendini vurdu