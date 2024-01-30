AKP’den Can Atalay açıklaması. 'Karar bu hafta mecliste okunacak milletvekilliği düşecek'

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek" açıklamasını yaptı.

Leyla Şahin Usta, NTV’de katıldığı programda, Can Atalay’ın Milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin sorulara yanıt verdi. "Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Artık bir prosedür haline gelmiş durumda, Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" ifadelerini kullanan Usta, bu hafta içinde konunun ele alınmasını planladıklarını iletti.

"Açıkçası hukuki tartışmanın biteceğini düşünmüyorum. Çünkü ondan sonraki süreçleri de var muhtemelen.” sözlerini kaydeden Usta, Meclis olarak konunun takip edileceğini ve Meclis’in üzerine düşen bir görev varsa onu yerine getireceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, yargılandığı Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası almış ve 25 Nisan 2022 tarihinde tutuklanmıştı. Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan Atalay, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Milletvekili olarak seçildi ve avukatları aracılığıyla mazbatasını aldı fakat tutuklu olması sebebiyle yemin edemedi.

Can Atalay hakkında Yargıtay’a yapılan tahliye başvurusu ise reddedildi. Talebi reddedilen Atalay, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, iki kez Can Atalay’ın hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM’nin hak ihlali kararına ilişkin mütalaasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Mütalaada, “Milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır” ifadeleri kullanıldı. Böylece, bir Yargıtay-AYM krizi yaşandı.