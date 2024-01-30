Erkan Baş Can Atalay kararını okuyan Bekir Bozdağ'a ateş püskürdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürüldüğü oturumda konuştu. Baş'ın konuşmasından sonra karar okundu ve Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü.

“ANAYASA’YI AYAKLAR ALTINA ALAN BİR DARBE GİRİŞİMİNİ İZLİYORUZ”

Baş, yaptığı açıklamada, Usulsüzlüğün değil, kanunsuz bir işlemin yapıldığını, Anayasa'yı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını izlediklerini, 'AYM'nin kararlarını tanımayalım' diyen Yargıtay kararının divanda okutulmasını reddettiklerini söyledi.

“MİLLETVEKİLİYMİŞ. MİLLETVEKİLİYSE NEDEN HAPİSTE TUTUYORSUNUZ? DEĞİLSE NEYİ DÜŞÜRECEKSİNİZ?”

“Eğer divan Anayasa'yı tanımazsa divan yoktur” diyen Baş, Her şeyin sorgulanır hale geleceğini kararın okunacağını Atalay'ın vekilliği düşürüleceğini söyledi. Baş, “Atalay milletvekiliymiş. Milletvekiliyse neden hapiste tutuyorsunuz? Değilse neyi düşüreceksiniz? Gezi'de de beraberdik. Bütün duruşmalarını izledim. Biz yaptığımızı savunuruz. Söylediğimizi yaparız. Burada karar okunacak Meclis Başkanı yok. 'Bu usulsüzlük' diyorsanız Kurtulmuş usulsüzluk yapıyor aylardır” ifadelerini kullandı.

“BAZEN SUÇLU OLDUKLARINI BİLDİKLERİNİ YANLARINDA TUTARLAR VE EN PİS İŞLERİNİ ONLARA YAPTIRIRLAR"

Baş, “Numan Kurtulmuş okumuyor bu kararı, Celal Adan okumuyor, Gülizar Hanım okumuyor, Sırrı Süreyya okumuyor ama Bekir Bozdağ okuyor. Hak ediyor okumayı çünkü. Bu da bize tarihin bir ironisidir. Kurtulmuş hak ediyor okumayı. Kimsenin açıkça "Ben bu kararı okumayacağım" diyemediği bir şeyi Meclis'in açılışına 3 dakika apar topar geçirelim diyorlar. Bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işlerini onlara yaptırırlar" ifadelerini kullandı.