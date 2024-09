AKP’den ‘Can Atalay’ çıkışı: Çok komik bir talep olacak

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP’nin Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Güler, “TBMM Genel Kurulu gündemine hakimdir. Bir husus görüşülmüş, müzakere edilmiş, karara bağlandıktan sonra aynı hususta, ‘Yeniden görüşelim, tekrar karara bağlayalım’ diye bir husus olmaz. TBMM gündemine hakim olduğu için ve daha önce de karar verdiği için ikinci bir olağanüstü toplantı talebini normal görmez, normal karşılamaz” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE YARGI PAKETİ GÜNDEME ALINACAK

TBMM’nin, 1 Ekim tarihinde açılacağını ve Genel Kurulun Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ile görüşmelere başlayacağını ifade eden Güler, yeni dönemde ayrıca Adalet Komisyonu’ndan geçen 9’uncu Yargı Paketi’nin gündeme alınacağını, tüketici hakları ve aldatıcı reklam uygulamaları ile ilgili kanun teklifinin de gündeme geleceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemeleriyle ilgili kanun teklifinin hazırlıklarının da eylül ayı sonunda tamamlanacağını aktaran Güler, “Yapısal reformlar ve 1 yıldır yürürlükte olan Orta Vadeli Program’ı (OVP) destekleyici mahiyette kanun düzenlemelerimizi inşallah ekim ayının ilk haftalarıyla beraber Meclis Başkanlığımıza sunacağız” ifadelerini kullandı.

"ÇEVRELERİNDE HUKUKÇU DANIŞMAN KALMAMIŞ"

Güler, CHP’nin, Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının TBMM’de okunması amacıyla Genel Kurulu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağını duyurmasına ilişkin de şunları kaydetti:

-CHP Genel Başkanı veya diğer CHP’li yetkililer, olağanüstü toplantıyla ilgili olarak çok tuhaf ve garip açıklamalar yapıyorlar, ‘AYM’nin kararının okunması’ diye bir beyanda bulunuyorlar. Demek ki çevrelerinde hukukçu danışman kalmamış, bazı genel başkanlar hukukçu da değil zaten. Bir kez daha söylemek istiyorum; AYM’nin 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararı, hukuk zemininde okunacak bir karar değildir. Bunu en yetkili, uzman bildikleri kim varsa, anayasacı, cezacı kim varsa hukuk zemininde çok net tartışmak da gerekir.

"TEMİZ DİL SÖZÜ VERMESİNE RAĞMEN HAKARET ETTİ"

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kürsüye geldiği andan itibaren normalde AYM kararını, genel görüşmedeki o süreci kendi bakış açısıyla anlatması gerekirken çok kirli, çirkin, hadsiz, edepsiz, saygısızca hakaretlere başladı.

Tabii o arada bizler de itirazlarımızı yaptık ve ara verildi. Aradan sonra Meclis Başkanvekili ile beraber arka kısımda; bu çirkin, hadsiz, hakaret içeren sözleri hiçbir grup başkanvekili kabul etmediğini ifade etti. Burada CHP ve DEM Partili grup başkanvekilleri, Ahmet Şık ile görüştüklerini, konuşmasının geri kalan süresini hakaret etmeden tamamlayacağını, böyle bir dil kullanmayacağı doğrultusunda söz aldıklarını söyleyip, ‘Genel Kurul görüşmelerine devam edelim’ dediler. Burada CHP’li grup başkanvekili ve DEM Partili grup başkanvekillerine ilgili milletvekili, ‘Çirkin, kaba, yaralayıcı, hakaret içeren sözler söylemeyeceğim’ diye söz verdi.

“İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER DE ORTAYA ÇIKTI”

-Peki, ne yaşadık? Genel Kurula gittik, aynı milletvekili maalesef yine edepsizce, hadsizce, saygısızca, hakaret eden sözlerine devam etti. Tabii o arada hiç istemediğimiz diğer görüntüler de ortaya çıktı.

AHMET ŞIK’IN AKP’LİLERE SALDIRDIĞINI İDDİA ETTİ

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın AKP’lilere saldırdığını iddia etti. Güler, Şık’ın dirseğinin DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in yüzüne geldiğini ve kaşının açılmasına neden olduğunu muhalefetin yaşanan kavga ile ilgili gerçekleri topluma açıklamadığını öne sürdü.

Genel Kuruldaki görüntülerin Meclis’e yakışmadığını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

-CHP ve diğer milletvekilleri Meclis’i aynı konuda olağanüstü toplantıya tekrar davet edeceklerini ifade ediyorlar. Tabii içeriğini ben görmedim, bilmiyorum. Yani hangi çerçevede nasıl bir olağanüstü davet yapacaklar bilmiyorum. İçtüzük 7’nci madde kapsamı içerisinde siyasi partiler 120 milletvekili sayısına ulaştıkları takdirde beyanda bulunabilirler.

“TBMM BAŞKANLIĞI NORMAL GÖRMEZ”

-Tabii Meclis Başkanlığımız bu talebi değerlendireceklerdir. Ancak şunu söyleyeyim; TBMM Genel Kurulu gündemine hakimdir. Bir husus görüşülmüş, müzakere edilmiş, karara bağlandıktan sonra, ‘Yeniden görüşelim, tekrar karara bağlayalım’ diye bir husus olmaz. TBMM gündemine hakim olduğu için ve daha önce de karar verdiği için ikinci bir olağanüstü toplantı talebini normal görmez, normal karşılamaz. Tabii dilekçeyi görmek lazım, arkadaşlarımızın beyanını görmek lazım.

"ÇOK KOMİK BİR TALEP OLACAK"

-Yalnız şöyle bir ifade duydum, tabii çok yakışıksızdı, çok doğru bulmadığımı da öncelikle söylemek isterim. CHP Genel Başkanının, ‘Artık görüşmeye gerek yok, müzakereye gerek yok’. Meclis Başkanına adeta görev verir gibi, talimat verir gibi; AYM’nin boş olan, hukuk zemininde hiçbir geçerliliği olmayan, ‘Kararı oku. İlgili milletvekilinin tahliye edilmesi hususunda milletvekili olduğunu kabul et. Tutanaklara böyle geçir’ gibi çok nezaketsiz, üslup açısından da doğru bulmadığım bir açıklamasını gördüm. Yani böyle bir talepleri olacaksa, çok komik bir talep olacağını şimdiden söylemek isterim.

"ANAYASANIN GÜNCELLİĞİ KALMADI"

Yasama döneminde yeni anayasa çalışmalarının gündemde olması gerektiğini belirten Güler, Türkiye’nin sivil, çoğulcu bir anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti. Güler, “Anayasa o günün iktisadi koşulları, ekonomi koşulları, toplum yapısı açısından yapılmış ve kabul edilmiş. Ancak üzerinden 40 yıl geçmiş anayasanın şu anda güncelliği kalmamış. Bakın çok daha yeni kavramlarımız var değil mi? Nedir mesela? Daha yakın zamanda kripto varlıklarla ilgili, ‘gayri maddi varlık’ tanımlaması, böyle bir kanun düzenlemesi yaptık. Önümüzdeki günlerde yine siber uzay güvenliği, dijital sistemler, dijital yazılım, yapay zeka uygulamaları gibi birçok konu gelecek önümüze. Peki, anayasamızın hangi maddesinde bunlar var ki? Günümüzün hangi güncel konusunu bünyesinde taşıyabiliyor? Maalesef taşıyamıyor” dedi.

"İLK 4 MADDE İLE İLGİLİ TARTIŞMA YOK"

Güler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin toplum tarafından kabul edilen bir sistem olduğunu belirterek, “Tabii sistemin aksayan yönleri olabilir. Değişecek yönleri olabilir. Günümüzün koşullarına uygun hale gelip daha işlevsel, daha verimli çalışacak ortamlar her zaman mümkündür. Sistemsel manada sizin aksayan yönleri her zaman yeni bir değişim ve dönüşümle beraber farklı uygulamalarla her zaman hayata geçirebiliriz. Bu ayrı bir konu ama anayasamız içerisinde bizim elbette ortak noktada buluştuğumuz ilk 4 maddemizle ilgili bir tartışma yok. Yani bu konularda biz farklı bir bakış açısına sahip değiliz. Ama diğer maddelerimizin mutlaka güncel hale getirilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ve günümüzün koşullarına cevap verilmesi gerekiyor. Toplumumuzun her kesiminin anayasa ile ilgili katkı vermesi gerekiyor. İnşallah biz bunda başarılı olabiliriz” ifadelerini kullandı.

AKP KONGRESİNDE DEĞİŞİM

Güler, 2025 yılının başında AKP Olağan Kongresi’nin tamamlanacağını ve her kongre döneminde partide yüzde 50-60 aralığında bir değişim yaşandığını belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle değişimlerin yaşanabileceğini vurguladı.