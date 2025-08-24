AKP’den CHP ve MHP’ye tuzak!

Gazeteci ve akademisyen Erol Mütercimler, Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında yaptığı açıklamada sert eleştirilerde bulundu. Mütercimler, komisyonun başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyerek, sürecin uluslararası aktörlerin yönlendirmesiyle şekillendiğini ileri sürdü. Özellikle AKP’nin süreci CHP ve MHP’nin üzerine yıktığını iddia eden Mütercimler, Abdullah Öcalan’ın belirleyici aktör olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Baştan itibaren bu komisyonun başarılı olacağını hiç düşünmüyorum çünkü birincisi bu zorlama bir mesele oldu. PKK tamam silah bırak bıraktı diyelim hep ne dedik? SDG bırakmayacak. Nitekim bırakmayacaklarını. Şimdi aleni açık biçimde söylüyorlar zaten ve kabul etmediklerini söylüyorlar. Komisyona davet edilenlere bakıyorum. Mesela ben bir Pakize Akbaba Hanımefendi’yi bu komisyonda niye konuşturmadılar? Çünkü gelse ortalığı yıkacak.

TOPLUMUN TAMAMININ BUNA GÖNÜL RIZASI OLMASI GEREKİR

Keşke canlı yayınlansa her şey ve biz dinlesek ne kadar iyi olur. Şimdi komisyon başarılı olursa ne olur? Başarılı olmazsa ne olur? Başarılı olacağını düşünmüyorum. Bakın neden? Çünkü toplumun tamamının buna gönül rızası olması gerekir. Bir kere ne düşünüyor toplum? Bu uluslararası müesses nizamın talep ettiği bir konudur daha açıkça bu ABD'nin talep ettiği bir konu ve buradaki belirleyici aktör ne Erdoğan'dır, ne Bahçelidir, ne ana muhalefet partisinin başkanıdır. Tek bir kişidir Abdullah Öcalan. Koşulları, kuralları o koyuyor. Gündemi o belirliyor ve o gündemin üzerine yürünüyor. İkinci husus AKP bu meseleyi MHP ve CHP'nin sırtına yıktı. Dikkat edin, ne Erdoğan'ın kendisi ne kurmayları hiçbirisi meydanda yoklar. CHP ile MHP arasında bir sözlerin yükseldiği, tartıştığı bir konu halini aldı. Ayrıca CHP açısından bir şey söyleyeyim. CHP açısından bir şey söyleyeyim. Bu komisyona CHP'nin dahil olması meselesini Özgür Özel ve kurmaylarının dışında hiçbir CHP'li onaylamıyor.

AKP-MHP arasındaki kavganın perde arkasını anlattı! “Halkın payına buradan huzur düşmez”

ÖCALAN ÇIKARTILDIĞINDA SİYASETE DÖNECEK

Şimdi hem PKK hem SDG'ye bakalım. Şimdi bunların arkalarındaki güç ne? Yıllar yılı anlatıldı. Televizyonlarda 1 milyon kere söylendi. Kim var? Uluslararası müesses nizam dediğimiz aktörler ABD'sinden İsrail'e hepsi arkasında ama asıl bizi şimdi ne ilgilendiriyor? SDG, PKK değil mi? Şimdi PKK'ya göstermelik de olsa o silahların işte yakıp orada bir gösteri de yapmış olsa bile bunun ABD açısından anlamı, PKK ile işi bittiği için PKK bu silahı bırakacak, çekilecek. Adını her ne koyarsanız koyun siyasete dönecekler. Abdullah Öcalan bir şekliyle dönecek. Şimdi Abdullah Öcalan eğer şehit aileler, vakıflar, dernekler, gazi vakıflar bunlar ısrar eder. Abdullah Öcalan'ın hapishaneden çıkartılmasına taraftar değiller. Ortalıkta dolaşmasına taraftar değiller. Bir adım sonra zaten çıkartıldığında siyasete dönecek.