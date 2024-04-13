AKP'den CHP'ye geçen belediyede kasa tam takır! Belediye başkanı maaşları kendi cebinden ödedi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Ankara'nın Kahramankazan Belediye'sinde Başkan Selim Çırpanoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Görevi devraldığında belediye kasasında para olmadığını belirten Selim Çırpanoğlu, son beş yılda etkili ve verimli bir şekilde belediyecilik yapılmadığını ifade etti.

Çırpanoğlu, belediyenin kasasında personel maaşlarına yetecek kadar para olmadığı için kendi imkanları dahilinde belediye kasasına 9 milyon TL aktarılarak bayramdan önce personellere maaşlarının verildiğini söyledi.

"İMKANLARIM DAHİLİNDE PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE KATKIDA BULUNDUM"

Çırpanoğlu, “Belediyemizde maaşlar ayın 1 ila 5’i arasında ödenir. Ben mazbatayı aldıktan sonraki gün maaş ödemesinin son günüydü ve personel kaygı içerisindeydi. Maaşlar yatırılmadığı takdirde bayramda personelimiz ve ailesi mağdur olacaktı. Kahramankazan da ekonomik olarak zarar görecekti. Bir belediye başkanı bu duruma kayıtsız kalamazdı. Çünkü bizler personelin ailesi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu noktada kendi imkanlarım dahilinde belediyemize 9 milyon vermek suretiyle personel maaşlarının ödenmesine katkıda bulundum. Bayram olmamış olsaydı belki bir hafta öteleme durumumuz olurdu ama bayrama personelimin boynu bükük girmesine gönlüm elvermezdi” diye konuştu.

“BEŞ YIL BOYUNCA ETKİLİ VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE BELEDİYECİLİK YAPILMAMIŞ”

"Geçtiğimiz dönem, beş yıl boyunca etkili ve verimli bir şekilde belediyecilik yapılmamış" diyen Çırpanoğlu, "Kimse kaygılanmasın Kahramankazan’ımızın bütçesi düzelir. 4-5 ay içerisinde ben Kahramankazan’ın bütçesini düzeltirim çünkü Kahramankazan’ın sanayi, tarım noktasında verimliliği bulunmaktadır. Bunlar da bizlere geri dönecektir" dedi.