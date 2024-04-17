AKP'den CHP'ye geçen ilçede sahil şeridi yeniden halkın kullanımına açıldı

Beyoğlu’nda Kemankeş Mahallesi’nde yer alan ve Karaköy sahil olarak da bilinen Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne bağlı rıhtım alanına beton döküldüğü belirlendi.

Dökülen betonun kamusal kullanım alanını sınırlandığı, yaya akışını engellendiği ve bu alandan karaya gemilerin yanaştığı da tespit edildi.

Yurttaşların şikayetleri sonucu rıhtıma giden belediye ekipleri, kıyıda bulunan güvenlik kulübesini kaldırdı.

VATANDAŞLARIN KULLANIMINA AÇILDI

Sahil şeridi bütünlüğü ve kent estetiği de göz önünde bulundurularak, çalışmaya sahil şeridi halkın kullanımına yeniden açıldı.

Beyoğlu Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Karaköy Sahili'ne kurulan özel işletmeye ait yer ekiplerimizce kaldırıldı. Hedefimiz, Beyoğlu'muzun her köşesini güzelleştirmek, vatandaşlarımızın denize ve sahile erişimini artırmak ve tüm İstanbullular ile dünyanın her yerinden gelen misafirlerimize daha yaşanabilir bir kent deneyimi sunmak”