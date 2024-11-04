AKP'den ilk açıklama geldi: Kayyumlar büyük tepki çekmişti

Güler, basın açıklamasında "Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor" ifadelerini kullandı.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Öte yandan Mardin ve Batman'da toplantı ve gösteri yürüyüşler ile etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı.

3 belediyeye kayyum atanmasına ilişkin AKP'den ilk açıklama geldi. AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yaptığı basın toplantısında konuştu. Güler, hukuki süreçlerin devam ettiğini söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk devleti uygulamaları içerisinde bu türden takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyebileceği bir özgürlük alanı değildir.

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"SİZLER KAYYUM DİYORSUNUZ AMA HUKUK BÖYLE DEMİYOR"

İlgili belediye başkanlarının, Mardin başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecine tabii. Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve içişleri bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirme yapılmış. Gerekli istinaf sürecinde burada kesinleşebilir veya beraat edebilir. Geçmiş dönemde de bu uygulamalar vardı. Belediye başkanlıkları kimsenin suç işleyeceği özgürlük alanı değil. Soruşturmaya tabii durum ise gerekli uygulama yapılacaktır. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor.

Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Dolayısıyla mevcut ilgili üç tane belediye başkanı yerine anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici bir süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı"