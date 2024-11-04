Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına sert tepki

DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmıştı.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdi.

Van'da 'kayyum' protestosuna polis müdahalesi! Gözaltılar var

İmamoğlu'ndan kayyum açıklaması: TBB’yi olağanüstü topluyor

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu.

Bu gitmeden hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez.

Saray’ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye’nin geleceği aydınlanmaz!

Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok!



Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye’sini inşa etmeye çağırıyorum."