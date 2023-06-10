AKP’den istifa eden eski bakanın yeni partisi belli oldu. Rozeti taktı

AKP’den istifa eden eski bakan Suat Kılıç’ın yeni partisi belli oldu. Kılıç, Yeniden Refah Partisi’ne katılırken, rozetini Fatih Erbakan taktı.

AKP’den istifa eden eski bakanın yeni partisi belli oldu. Rozeti taktı

AK Parti’de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç gece saatlerinde yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kılıç Yeniden Refah Partisi’ne geçme kararı aldı.

İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara’da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda YRP’ye katıldı.

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İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara’da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda YRP’ye katıldı.

Kılıç’a rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.

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NE OLMUŞTU?

Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile AK Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kılıç, “AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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