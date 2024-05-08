Bir anda camide ortaya çıktılar: İmam ve cemaati şoke etti

Kaynak: İHA
Bir anda camide ortaya çıktılar: İmam ve cemaati şoke etti
Antalya Gazipaşa’da bir cami yılanların meskeni haline geldi. Son 20 gün içinde üç yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çile Mahallesi’nde yer alan Adanda Mevkii Cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak üzere ibadethaneye geldi.

Ezanı okumasının ardından akşam namazını kıldırmak için mihraba yönelen Özdemir, bir canlının halı üzerinde hareket ettiğini fark etti.

İmam, mihraba yaklaştığında ise camiye yılan girdiğini görüp, cemaatten yardım istedi.

Yılan, camide kısa süreli bir paniğe sebep olsa da değnek yardımıyla çuval içine alındıktan sonra doğal ortamına bırakıldı.

20 GÜNDE 3 YILAN BULUNDU

İmam Sedat Özdemir, son 20 günde camide üç farklı yılanın yakalanarak doğal ortamına salındığını söyledi.

Camiye giren yılanların cep telefonu kamerasıyla görüntüleri de kaydedildi.

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