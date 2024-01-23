AKP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi'nden büyükşehir adayı oldu

AKP’den istifa eden eski MYK üyesi ve Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi’ne geçti. Gülpınar, partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı oldu.

Yeniden Refah Partisinin Şanlıurfa il teşkilatı Gülpınar’ın adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Kasım Gülpınar Başkanımıza Hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve başarılı hizmetler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH ERBAKAN DUYURDU

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Kasım Gülpınar’ın adaylığı ile ilgili açıklama yaptı. Erbakan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı

“Cumhurbaşkanı Danışmanı, Ak Parti MKYK Üyesi, 24-25-26-27. Dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partimize katılarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Başkanımıza hoşgeldiniz diyor, başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz.”

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

AKP, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ü aday göstermişti. Kasım Gülpınar ise kendisinin aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmişti. Gülpınar’ın daha önce bağımsız olarak seçime girebileceği konuşuluyordu.