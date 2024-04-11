AKP'den İYİ Parti'ye bayram ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı ziyaretleri başladı. Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde AKP MKYK Üyesi Hasan Sert başkanlığındaki heyet İYİ Parti’yi ziyaret etti.

İYİ Parti’de AK Parti heyetini, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve beraberindeki heyet karşıladı.

Türkiye’nin zor bir konjonktürden geçtiğini dile getiren AK Parti heyet başkanı Hasan Sert, “Bölgelerde çatışma ve siyasi istikrarsızlık çok. Bunların aşılmasını ülkemizden özellikle mazlum ülkeler bekliyor. Bunun yolu da birlik ve beraberlik izinde çalışmamızdır. Türkiye’nin güç ve kuvvetini artırmamız gerekiyor" dedi.

"Bu güç ve kuvvetin artması sadece ekonomik olarak yetmez, stratejik, teknolojik, bilgi birikimi ve entelektüel olarak birçok alanda biz iyi şeyler yapmamız lazım" diyen Sert "Birbirimize destek olarak, ülkemizin başını eğmeden, güçlü bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Türkiye bir yıl önce genel seçimleri yaşadı, şimdi de yerel seçimleri yaşadı. Bir takım matematiksel değişikliklerin olması önemli değil" diye konuştu.

"BUNDAN TOPLUM KAZANACAK"

Sert "Birlik ve beraberliğimizi koparmaması lazım. Özellikle mazlum coğrafyaların Türkiye’den beklemiş olduğu umudu yeşertmek ve büyütmek adına Türkiye’deki çatışmaların durması adına tüm siyasi partilerin katkı yaparak sağlaması lazım. Onun için biz de elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte kendi eksikliklerimizi telafi edip daha güzel neler yapabiliriz, bunun çalışmasını yapacağız” dedi.

Sevinçlerin paylaşarak çoğaldığını, acıların da paylaşarak azaldığını ifade eden Oktay Vural ise bayramların siyasi partilerin de milletin geleceğindeki sevinçleri paylaşarak çoğaltmasında vesile olmasını kaydetti.

İYİ Parti olarak siyasetinin ana omurgasının iyilikleri sahiplenmek ve çoğaltmak olduğunu belirten Vural, “Parlamentoda her zaman için İYİ Parti bu eksende siyaset felsefesine sahip. Böyle bakıldığı zaman bundan toplumun kazanacağını düşünüyoruz. İyileri çoğaltmamız lazım, belki daha iyiye gitmemiz lazım" dedi.

Vural "Umarım bu sürecin devamında parlamentodaki çalışmalar aziz milletimizin hayrına olacak işlerde birlikte karar almaya doğru götürmesine vesile kılsın. Artık seçim geçti, bundan sonraki süreç içerisinde vatandaşın verdiği mesajlar doğrultusunda bütün siyaset dünyasının bu çerçevede hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.