AKP'den şok Ahmet Özer çıkışı!

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına ilişkin sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım, Özer’in tedbiren görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DÖNEBİLİR"

Özer’in belediye başkanlığının düşürülmediğinin altını çizen Yıldırım, “Yarın bu iddialar boşa düşerse belediye başkanlığına döner. Görevi devam eden bir belediye başkanı varken meclisten belediye başkanı seçemezsiniz. Bunun için görevinin sona ermesi lazım. Burada görevden alma olayı yok, görevden geçici olarak uzaklaştırma var. Diyelim ki tüm iddialar boşa çıktığı zaman başkan olarak dönebilir. Belediye başkanlığı tamamen bitmiş olsaydı o zaman meclisten seçilirdi. Biz de takip edip sonucunu hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım

"TERÖRÜ MASUM GÖSTERME GİBİ BİR GAYRET VAR"

Özer’in 10 yıldır takip edilip edilmediğini bilmediklerini vurgulayan Yıldırım, “Öyle bir ifade var ama bilmiyoruz. Tek başına 10 yıl önceki bir olay değil, son dönemdeki olaylar üzerine ortaya çıkıyor. Bu açıklamalar belediye seçimi öncesinde de yapıldı. 'Kent uzlaşısı' adı altında milleti kandırmaya dönük bir iş birliği yapıldı. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu şahsın geçmişi zaten biliniyor, CHP'li arkadaşlara bu söylendi. Terörü masum gösterme gibi bir gayret var. İki gün önce Cumhuriyet'i biz kurduk diyeceksin sonra başka bir boyuta evrilecek. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Biz DEM Parti'ye 'terörle arana mesafe koy' derken şimdi CHP'ye 'terörle arana mesafe koy' boyutuna geldik. Bu CHP için çok üzücü" diye konuştu.