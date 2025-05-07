AKP’den vekillere “Hacca gitmeyin” uyarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresi 3 Haziran 2025’te sona eriyor. 28. Dönem ikinci yasama yılı kapsamında Meclis Başkanlığı seçim süreci 28 Mayıs 2025’te başlayacak ve oylama 3 Haziran’da tamamlanacak. Meclis İçtüzüğü’ne göre ertelenmesi mümkün olmayan bu tarihler, Hac ziyareti planlayan milletvekillerini zor durumda bıraktı.

HAC TARİHLERİYLE ÇAKIŞAN KRİTİK SÜREÇ

Hac için son uçuşun 2 Haziran’da yapılacağı, dönüş uçuşlarının ise Kurban Bayramı sonrası 11 Haziran’da gerçekleşeceği belirtildi. Ancak TBMM Başkanlık seçiminin 3 Haziran’da yapılması, AKP’li milletvekillerinin Suudi Arabistan’a yapmayı planladıkları Hac ziyaretini tehlikeye attı. Parti grubu yönetimi, Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşecek bu önemli oylamaya “tam katılım” sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Hac’a gitmeyi planlayan vekillerden erteleme talebinde bulundu.

Seçim tarihi belli oldu! TBMM hazırlıklara başladı

AKP GRUBUNDAN RESMİ UYARI

Gerçek Gündem’den Ünsal Ergel’in haberine göre, AKP Grup Başkanlığı, milletvekillerinin yer aldığı WhatsApp grubunda bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Meclis Başkanlığı seçimi, İçtüzük gereği ertelenemez. Tüm üyelerin sürece aktif katılımı zorunludur” denilerek, Hac izni talep eden milletvekillerinin bu tarihleri yeniden değerlendirmesi istendi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Seçimde ilk iki turda 400 oy (üye tam sayısının üçte ikisi) aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, dördüncü turda en fazla oy alan iki aday yarışacak ve kazanan TBMM’nin yeni başkanı olacak. Bu süreçte, Başkanlık Divanı’nda da değişiklikler yapılması bekleniyor.