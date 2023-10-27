AKP'den yarım saatlik oturma eylemi

ABD merkezli Starbucks Kahve şubesinin, Filistin-İsrail savaşında Filistin’e destek niteliğine paylaşım yapan bir çalışan sendikasını dava etmesinden sonra özellikle Ortadoğu’da Starbucks şubelerine yönelik boykot çağrıları sürüyor.

AKP’nin İzmir Milletvekili ve AKP Gençlik Kollar Başkanı Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 81 il ve ilçelerinde Starbucks şubelerinde Filistin atkısı ile yarım saatlik yer kapatma eylemi yaptıklarını şu şekilde açıkladı:

"An itibari ile AK Parti Gençlik Kolları (AK GENÇLİK) olarak 81 İlimizde ve tüm ilçelerimizdeki Starbucks şubelerinin içerisinde Filistin atkılarımızla yarım saat boyunca oturarak 'yer kapatma eylemi' gerçekleştiriyoruz.

Bu eylemimiz, soykırıma uğrayan Filistin halkına destek vermek ve soykırımı gerçekleştiren savaş suçlusu İsrail'e ve destekçilerine 'DUR' demek içindir.

Bu barışçıl eylemimizin amacı çocukları, kadınları ve hastaneleri hedefleyen bombalara karşı durmaktır.

AK Gençlik olarak tüm dünyaya #SayStop diyoruz.“