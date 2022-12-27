AKP’den yeni açılım: Suriye’de Kürdistan kurulursa rahatsızlık duymayız

Tepki çeken “Suriye’nin kuzeyindeki federasyondan hükümetimiz rahatsızlık duymaz” sözüne açıklık getiren Metiner, PKK’nın kantona yönetimlerine arka çıkmadığını savunurken, “Suriye halkı yarın özgür iradesiyle yeni anayasasını yapar ve bu anayasa tıpkı Irak’takine benzer federal bir yönetim sistemini içerirse AK Parti Hükümetimiz bundan rahatsızlık duymaz” ifadesini kullandı.

Metiner, AKP’nin Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de bir federal yönetim oluşmasından rahatsız olmayacağını ve bu Kürt yönetimiyle de iyi ilişkiler geliştireceğini yazdı.

Metiner’in konuyla ilgili şunları söyledi::

Bir şey söylüyoruz. Bir bütünlük arz eden bir bakış açısıyla. Birileri sözcükleri bağlamından kopartıp aktarmayı gazetecilik sanıyor. Dahası, senin de yanlış anlaşılmana attığı başlıkla katkı sağlıyor.

“Suriye’nin kuzeyindeki federasyondan hükümetimiz rahatsızlık duymaz” sözümün başına gelen de bu oldu.

Başlığı okuyan sanki benim PKK’nın kantonal yönetimlerine arka çıktığımı, dahası AK Parti hükümetimizin de bundan rahatsızlık duymayacağını sanır.

Dediğim aynen şu:

Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz asla Kürtlerin kazanımlarından rahatsızlık duymaz; tersine bu kazanımları kendi kazanımları olarak görür. PKK ile yürütülen mücadele, Kürtlerin kazanımlarından duyulan bir rahatsızlık anlamına gelmez. Dahası, Kürtlere düşmanlık anlamına hiç gelmez. PKK’ya karşı mücadele, bir anlamda eli silahlı Stalinist bir örgüte karşı Kürtleri özgürleştirme mücadelesidir. Zira bugün Kürtlerin en büyük sorunu kendilerine silahlarıyla zorla hükmetmeye çalışan PKK’dır. Kürtlerin “PKK sorunu” görmezlikten gelinemez.

Suriye halkı yarın özgür iradesiyle yeni anayasasını yapar ve bu anayasa tıpkı Irak’takine benzer federal bir yönetim sistemini içerirse AK Parti Hükümetimiz bundan rahatsızlık duymaz. Irak’taki Kürt federal yönetimiyle nasıl anlamlı ve derin kardeşlik ilişkisine dayalı ilişkiler geliştiriyorsa Suriye’deki federal yönetimiyle de aynı ilişkileri geliştirir. Sorun Türkiye düşmanlığı yapan ve Kürtlere de zulmeden PKK terör örgütünün bizatihi kendisidir. Türkiye sadece kendi bekası ve birliği için PKK terör örgütüyle mücadele etmiyor, aynı zamanda Suriye Kürtlerinin de özgürlüğü için mücadele ediyor. Erdoğan liderliğindeki hükümetimizin Kürtlerin kazanımlarından rahatsızlık duyduğunu iddia etmek, bühtandır.