AKP’den yeni anayasa adımı: Muhalefet partileri ziyaret edilecek

AKP, yerel seçim ve Ramazan Bayramının ardından ‘yeni anayasa' için harekete geçiyor.

NTV’ye konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AKP’li üst düzey bir yetkili, “Bayramdan sonra muhalefeti ziyaret edeceğiz. Hiçbir ön şartımız olmayacak, bir metinle de gitmeyeceğiz, önce usulü konuşmak ve usulü belirlemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni anayasanın 90-100 maddeden oluşmasını öngördüklerini belirten AKP’li yetkili, “İnsan hakları olarak, temel hakların çok iyi tarif edildiği, sosyal hakların teminat altına alındığı, özgürlük alanlarının net bir şekilde ortaya konduğu bir anayasa hedefimiz var.” dedi.

AKP’li yetkili, metin yazımından önce siyasi partilerden anayasaya ilişkin başlıkların ortaya konmasını isteyeceklerini belirtti.

Bunun için, muhalefete en az üç aylık bir süre verilecek. Nasıl bir anayasa istediklerine ilişkin siyasi partilerden başlıkları ortaya koymaları talep edilecek.

AKP’li yetkili, muhalefet tarafın uzun süredir eleştiriler alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde denge-denetleme konusunda adım atılabileceğini ve Meclisi daha fazla devreye sokmak istediklerini söyledi.