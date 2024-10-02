AKP'li 4 başkan görevden alındı iddiası!

Muğla AKP yönetiminde geçtiğimiz haftalarda yapılması gereken delege seçimlerinin genel merkez kararıyla iptal edilmesi sonrasında 4 ilçe başkanıyla yönetimleri görevden alındığı iddia edildi.

MUĞLA'DA 5 İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINMIŞ OLDU

Sözcü TV'de yer alan bilgiye göre; Genel merkez tarafından Bodrum ile Datça, Marmaris ve Dalaman ilçe başkanlarının istifaları talep edildi. Yılsonuna kadar yapılması planlanan ilçe kongrelerine önümüzdeki günlerde atanacak yeni başkan ve yönetimleriyle gidileceği belirtildi.

Muğla’da iki hafta önce de Milas İlçe Başkanı Emin Çelik görevden alınmış, yerine il Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçal Doğru getirilmişti. Bu durumda 5 ilçe başkanı görevden alınmış oldu.