AKP’li Abdurrahman Dilipak’tan kıyamet senaryosu! Bugünü işaret ederek açıkladı...

AKP’li Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, boykot çağrısına ilişkin dün X hesabından yaptığı yorum gündem oldu. Dilipak, “Yarından itibaren yeni bir Türkiye ile tanışayacaksınız. Kemerlerinizi bağlayın. Çok mutlu olacağınızı sanmıyorum” diyerek kıyamet senaryosunu duyurdu.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart günü gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan protesto ve boykotlar gündemde yerini alırken, gençlerden gelen 2 Nisan’da “Tüketimi durduruyoruz” çağrısı dün gündem olmuştu. Boykota birçok siyasi ve ünlü isim destek paylaşımı yapmıştı. Ancak daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, destek verenlere ilişkin, soruşturma başlattığını duyurmuştu.

DİLİPAK: KEMERLERİNİZİ BAĞLAYIN, ÇOK MUTLU OLACAĞINIZI SANMIYORUM

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, dün X hesabı üzerinden bugün yapılacak olan boykotu işaret ederek felaket senaryosunu açıkladı. Dilipak, “YARINDAN İTİBAREN YENİ BİR TÜRKİYE İLE TANIŞAYACAKSINIZ. Kemerlerinizi bağlayın. Çok mutlu olacağınızı sanmıyorum. Ama öte yandan bu toplumunun yarısının ağladığı şeye, diğer yarısı gülüyor. HANİ KIVANÇTA VE TASADA BİR OLACAKTIR. Birbirinin acısında mutluluk, yoksulluğunda zenginlik arayan bir cinnet toplumuna dönüştük. Politikacılar, The Cemaat's, muhteşem proflarımız ve yargıçlarımız, iş adamlarımız, herşeyden haberdar olan istihbaratçılarımız, Mediamız, STK'larımız birlikte başardınız.!? Doğru cümle şöyle olmalıydı: Birlikte başardık! İNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYN” dedi.