AKP'li aday adayı Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li aday adayı Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi
31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan aday adayı olan Metin Toprak, Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.

AKP’den 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediye Başkan aday adayı olan ancak aday olarak tercih edilmeyen Metin Toprak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Denetleme Kurulu üyeliğine seçildi.

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Merkez Bankası 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da bulunan TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi.

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BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI OLMUŞ ANCAK TERCİH EDİLMEMİŞTİ

Burada yapılan seçimlerde Merkez Bankası'nın Denetleme Kurulu üyeliğine, AKP’nin Esenyurt Belediye Başkan aday adayı olan ancak aday olamayan Metin Toprak seçildi.

Toprak, Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyeliği görevini 2 yıl boyunca sürdürecek.

DAHA ÖNCE DE MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, AKP Milletvekili Aday Adaylığı için 2015 yılında görevinden istifa etmişti.

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METİN TOPRAK KİMDİR?

1966 yılında Göle-Ardahan’da dünyaya gelen Metin Toprak, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde aldı.

Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans ve doktora derecelerini de yine İstanbul Üniversitesi’nde tamamlarken, 1996 yılında doçent unvanını almaya hak kazandı.

Özel sektörde başlayan kariyerinde çeşitli görevler alan Toprak, 1990'lı yıllardan itibaren ise kamu hizmeti alanında önemli sorumluluklar üstlendi.

Başbakanlık bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev alan Toprak, çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici olarak çalıştı.

Toprak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Başkan Yardımcılığı, Rekabet Kurumu'nda İkinci Başkanlık gibi kritik pozisyonlarda bulundu.

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