AKP’li aday iktidardan taraf olmayı zevkle anlattı. 'Arıyorum valiyi 5 dakikada…'

Şanlıurfa'da yerleşik Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Ali Murat Bucak, AKP'nin Siverek Belediye Başkan adayı oldu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Bucak, AKP’den aday olduktan sonra kendisine sağlanan kolaylıkları yurttaşlarla bir araya geldiği toplantıda anlattı. Bucak’ın AKP'li TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ile olan diyaloğunu anlattığı kısım ise özellikle dikkat çekti.

Bucak, bir araziyle ilgili resmi durumların yetişmeyeceğini söylediği Bekir Bozdağ’dan aldığı yanıt, iktidarın nasıl hareket ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bucak, konuyu şöyle anlattı:

“Binanın yerini nerede yapacağım? Karayollarında. Karayollarının içinde. Onu da Bekir Bozdağ’a dedim. Dedim ‘Yalnız, resmi (olarak?) yetiştiremeyiz. Arsa tahsili.’ Dedi, ‘Bir şey olmaz, sen başlarsan biz gerisini hallederiz.’ Yahu iktidar ne kadar güzel bir şey. Yahu biz 10 sene muhalefet, 10 sene ana muhalefet… Hiç bilmiyorduk, vali var kaymakam var… Şimdi arıyorum valiyi her şey 5 dakikada… Öyle güzel öyle güzel…”

İKİ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI, CHP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU

Bucak, Siverek'te 2 dönem Demokrat Parti'den belediye başkanlığı yapmıştı.

Bucak daha sonra 2015’te yapılan genel seçimlerde CHP’den Şanlıurfa milletvekili adayı oldu.

Bucak, CHP’den adaylığına ilişkin açıklamasında “Görüşmelerimi yaptım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüm ve kararımı verdim. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullanmıştı.