AKP’li aday ziyaret için gittiği üniversitede öğrencilerden oy istedi

Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li aday ziyaret için gittiği üniversitede öğrencilerden oy istedi
AKP’li Maltepe Belediye Başkanı adayı Kadem Ekşi rektör ziyareti için gittiği üniversitede öğrencilerden oy istedi. Kampüste AKP’lilerin öğrencilere seçim broşürü dağıtması da dikkat çekti.

AKP Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, rektörü ziyaret etmek için gittiği Maltepe Üniversite’nde seçim çalışması yaptı.

Ekşi kampüsteki üniversite öğrencileriyle konuşurken yanındaki AKP’liler de broşür dağıttı.

Rektör Prof. Dr. Edibe Sözen, AKP'liler seçim çalışması yaparken katılmasa da rektörülük önünde onlarla poz vermeyi ihmal etmedi.

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AKP Maltepe Belediye Meclis Üyesi Şahin Karasar, bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı: “Bugün, Maltepe Belediye Başkan Adayımız Kadem Ekşi ile Maltepe Üniversitemizin kıymetli Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen hocamızı ziyaret ettik. Ardından öğrencilerimizle bir araya geldik.”

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TİYATRO AYAĞINA AKP’Lİ ADAY ‘SÜRPRİZİ’

Dün de ilçedeki bir okulda öğrencilerin, Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü onayıyla Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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“Ücretsiz tiyatro” etkinliği adı altında her okuldan 70-80 öğrencinin TÜGVA’nın etkinliğine götürüldüğü öğrenilirken öğrencilerin tiyatroyu izlediği esnada "Bir büyüğümüz var" denilerek sahneye çıkarılan AKP Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi, salondaki öğrencilere konuşma yaptı.

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