AKP'li adayın dağıttığı bitki çayının içinden salyangoz çıktı

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala belediye başkan adayları ve ilçe başkan adaylarının seçim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kendi il ve ilçelerinde çeşitli vaatlerle seçmeni etkilemeye çalışan adaylar, vaatlerin yanında seçmenlere ücretsiz olarak gıda dağıtımı da yapıyor.

AKP Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun, yerel seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bitki çayı dağıttı. Ancak bitki çayını alan bir seçmen hayatının şokunu yaşadı.

BİTKİ ÇAYININ İÇİNDEN SALYANGOZ ÇIKTI

AKP Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun’un seçmenlere dağıttığı bitki çayının içinden salyangoz çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, poşete koyulmuş halde seçmene dağıtılan çayın üzerinde Dursun’un resmi ve sloganı yer alırken, poşetin arka kısmında ise 1 adet salyangoz yer alıyor.

“MİLLETİMİZ DOĞAL ÜRÜNLER İSTİYOR NE VAR BUNDA YANİ”

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken bazı vatandaşlar, yaşanan olaya büyük tepki gösterirken, bazıları ise “Milletimiz doğal ürünler istiyor ne var bunda yani” diyerek yaşanan olayı tiye aldı.