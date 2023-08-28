AKP'li Ali İhsan Yavuz ekonomiye de Allah'ı karıştırdı: Kapanan bir fabrika duydunuz mu?

Editör: Serhat AĞA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün Batman’da yaptığı bir konuşmada gündeme dair birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. Ekonomik zorlukların farkında olduğunu fakat bunların en fazla 1 sene sonrasında düzeleceğine dair ümitvar olduğunu açıklayan Yavuz, AKP döneminde yapılan en büyük işin ise, bütün yetkilerin tek bir kişiye bağlandığı Başkanlık sistemi olduğunu ifade etti.

AKP’nin seçim işlerinden sorumlu başkanı ve 2019 yılında İBB seçimleri sonrasında alınan mağlubiyete karşı “Hiçbir şey olmamışsa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleriyle geçmiş dönemlerde gündemden düşmeyen Yavuz, 2024 ve 2028 yıllarında yapılması planlanan seçimler için ana muhalefet partisi CHP’yi hedef alarak, “Bence Cumhuriyet Halk Partisi, bir parti olma vasfını kaybetmiştir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının Cumhuriyet Halk Partisi olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü ne cumhurdan ne de halktan yana hiçbir şeyi kalmamıştır. Partisi de gitmiştir. Şimdi o gece kimden beklenir sürecin yorumlanması, sonuçların alınması, seçim işlerinden beklenir. Gördüğünüz 6 parti de daha ötesinde bilmem kaç tane o masanın aktörü. Hepsinin işi sandığa veri girmek, nerede veri? Eğer bu gidişleri devam ederse 2024 seçimlerinde de veri aktaramayacaklar. Hatta 2028'de sistem kuramayacaklar ve işletemeyecekler" şeklinde konuştu.

“ALLAH İÇİN SORUYORUM KAPANAN FABRİKA VAR MI?”

Yavuz’un konuşmalarının devamında ise ekonominin bitik hale gelmesini; Pandemi, Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremlerine bağladı.

Kendisinin ülke ekonomisi için de çok ümitvar olduğunu ifade eden Yavuz, “Bir Pandemi süreci, ardından Ukrayna, ardından deprem. Ya depremi sakın küçümsemeyin. 104 milyar dolardan bahsediyoruz. 104 milyar dolar bir külfetin bir anda yük olarak geldiğini düşünün. Maliye politikalarını yürüten arkadaşlarımızla, bakanlarımızla bir aradaydık. Ben çok ümitvarım. Evet, şöyle 1 yıllık bir zor sürecimizin olabileceğini ben de öngörüyorum. Tek haneli rakamlara enflasyonun yeniden ineceğini, yeniden faizlerin düşüş trendi içine gireceğini ve Türkiye'de bu yatırımların, kredi imkânlarının ve diğer imkanların eskiden geldiğimiz noktadan da öteye geçilebileceğini ben de anlıyorum açıkçası” şeklinde konuştu.

Konuşmasının son kısmında ise Allah için soru soran AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Özel sektör ayakta. Kapanan fabrika gördünüz mü? Duydunuz mu? Allah için soruyorum yani. Herkes yeni bir fabrika eklemeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KAPANAN FABRİKALAR

Ali İhsan Yavuz’un Allah için sorduğu soruların ardından akıllara sadece son birkaç senede kapanan dünya devi fabrikalar geldi.

HONDA

Dünyaca ünlü olan otomotiv sektöründe bütün dünyada tanınan Honda, Gebze’deki fabrikasını 24 yıl sonra kapattı. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Honda, kapanırken de işçilerine “Çılgın kapanış” sloganı ile 10 senesini doldurmayanlara 40, 10 seneden fazla çalışanlara da 48 maaş tazminat verdi.

OPPO

Çin’in akıllı telefon üreticisi Oppo ise 2018 yılında Türkiye pazarına girmiş, fabrikasının açılışına zamanın Sanayi Bakanı Mustafa Varank katılmış ve açılışında, “Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye’den istediğini alamayan Oppo’da fabrikasını kapatıp Mısır’a taşınmıştı.

YOZGAT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılında Yozgat’ta yaptığı konuşmada, son 20 yıl içinde (2021 yılı esas alınmalı) sadece Yozgat’ta 230’un üzerinde fabrikanın kapandığını ve bu neden ile Yozgat’ın sürekli göç verdiğini ifade etmişti.

TUZLA JEEP FABRİKASI

Ülkemizde açılan ilk otomobil fabrikası olan Türk Willys Overland isimli fabrika, 2006 yılında kapatıldı. 4 çeker yerli arazi araçları üreten fabrika, günümüze kadar 15 farklı model araç ortaya çıkardı.

Tuzla Jeep Fabrikası 2006 yılında ihtiyaç yok bahanesi ile kapandı. Fabrikanın tam olarak neden kapandığı ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Rahmi Güçlü, fabrikada çalıştığı süre boyunca ordunun konsept değişikliğine gitmeyi planladığını ve imalatı bırakacağının ifade edildiğini belirtmişti.

ADANA’DA 100 FABRİKADAN 97’Sİ KAPANDI

Birgün gazetesinden Meltem Yılmaz’ın 2018 yılındaki haberinden alınan bilgilere göre Adana-Mersin arasındaki irili ufaklı 100 fabrikadan 97’si kapandı.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİN FABRİKASI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, aktif olarak üretimin yapıldığı Balıkesir'de fabrikasının faaliyetlerine son verdi. Üretim yapılan, personel ile fabrikanın bağlı olduğu Ayvalık Vakıf Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü için tasfiye kararı alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri de zeytincilik faaliyetlerinin durdurulacağı bilgisini teyit etti.