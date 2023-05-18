AKP’li Ali İhsan Yavuz: Önde gösteren anketler Millet İttifakı’nı oyundan düşürdü

AKP Genel Başkan Yardımcısı, seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bir televizyon kanalında çıktığı programda açıklamalarda bulundu.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

ANKETLER MİLLET İTTİFAKI'NI OYUNDAN DÜŞÜRDÜ

Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu. Biz seçimi aldıktan sonra oy oranımız ne olursa olsun deme şansına sahip değiliz. Bütün imkanlarımızı seferber ettik mi, alabileceğimizi maksimum aldık mı diye sormalıyız. Katılımın en yüksek olduğu süreci geçirdik. Geçersiz oyların en az olduğu süreci geçirdik. İnsanlar deprem sebebiyle katılımın düşük olacağını öngörüyordu. Ama buna rağmen yüksek oldu.

"CHP BU SİSTEMİ YİNE ÇALIŞTIRAMAYACAKTIR"

Ben Onursal Adıgüzel'in kötü sistem kurduğunu düşünmüyorum. Bugün de söylüyorum, yine kuracaklar sistem yine çalıştıramayacaklar. Nedeni şu; buna veri aktaracak görevlileri bulmanız zor. Cumhurbaşkanımızın İstanbul teşkilatçılığı üzerine kurgulanan sistemimiz var. Yıllara sarih yakaladığımız çizgi var. Ancak böyle alıyoruz. CHP'nin Pamukkale'de hiçbir sandığına üye veremedi. Yetiştiremedi. CHP sistemi kurdu, sandıkta Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi bir kurgunun peşinde değil. Eskisi gibi değil. Biz burada sonucu alalım, verileri işleyelim diye. CHP'nin ellerinin altında doğrusu var. Peki sitelerinde niye yanlış var. Bu kişi CHP'yi manipüle etmeye çalışıyor. Sanıyorlar ki seçim günü herkesi sandıkların başına doldurduğunuzda işi halletmiş oluruz. Böyle bir şey yok. Bu arkadaşlarımız benimle irtibat kursalar ben paylaşsam kafaları rahat edecek ama onların derdi gerçeğe ulaşmak değil.

"HERKESİN 1 OYUN PEŞİNE DÜŞMESİNİ İSTERİZ"

Bizim sandık başından aldığımız bilgiler var. İstanbul seçimlerinde itirazımızı yüksek tuttuk. Orada fark ettik ve gördük. Orada belgemiz, bilgimiz son derece netti. Kaygı duyan arkadaşımız varsa gelsinler belgelerimi paylaşayım, ortak bakalım, dedim. Biz itiraz etmemiz gereken her yerde ettik. Maddi hata düzeltme yolu şu; sorunu fark ettik mi, ıslak imzalı tutanak elimizde mi, buna aykırı düştüğünü gördük mü, itiraza bile gerek yok, götürüp düzeltiyorsun. Geçersiz oyların süresi var. O Pazartesi akşam 17.00'de bitti. O süreç içerisinde ciddi gördüğümüz her yere itiraz ettik. Herkesin aldığı oy kendi hanesine yazılsın. Bunun için herkes 1 oyun peşine düşsün isteriz."