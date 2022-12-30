AKP’li Bursa Belediye Başkanı 800 dönüm araziyi nasıl aldı kendi ağzıyla itiraf etti

“Bursa'nın Su Yönetimi” Sempozyumu'nda, ‘Yeni OSB’lere izin vermeyi düşünüyor musunuz” sorusuna yanıt veren Başkan Aktaş, “Ya kusura bakmayın ben ofsayta düşecek bir adam değilim. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi çok iyi biliyorum. Ben bir sanayi düşmanı falan değilim, ama beni sanayi düşmanı ilan ettiler bu şehirde. Ben bir sanayiciyim ya. 800 dönüm yerim var yani. Oğlumla ortağım harıl harıl iş yapmaya çalışıyorlar. Bizim işimiz gücümüz var. İş yapmaya çalışıyoruz.” sözleri gündem oldu.







BELEDİYE BAŞKANLIĞI BU KADAR KÂRLI MI? AÇIKLA”

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ise Twitter hesabından, "VAR'a gerek yok, açık ofsayta düştün. 800 dönüm sanayi arsasını nasıl elde ettin? Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu kadar karlı bir iş mi? Açıkla." diye yazdı.







“İSPAT EDERSEN SİYASETİ BIRAKACAĞIM”

Bunun üzerine Alinur Aktaş şu cevabı verdi: “Bu şahıs İyi Parti Bursa İl Başkanı. Dezenformasyon ve manipülasyon sizin mesleğiniz olmuş. 800 değil, 8 dönüm orada da kiracıyız. Beni eleştireceğiniz en son şeyin bulunduğum makamdan kişisel menfaat sağlama konusu olduğunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bırak 800 dönümü, 8 dönümün ortağı olduğum şirkete ait olduğunu ispat edersen ben, edemezsen sen siyaseti bırak. Hodri meydan! Musa değil İbrahim, kızı değil oğlu, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, keçi değil koç. Şimdi bizim durum: 800 değil 8, tapulu değil kira sözleşmeli. Allah akıl, fikir versin size...”







“İTİRAFINI İNKAR EDEN KENDİSİ”

Türkoğlu ise Aktaş’a cevaben, “Bu şahıs Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. 800 dönüm diyen kendisi! İtirafını inkar eden yine kendisi! Kameralar önündeki kişisel beyanını ispatlamak niye bize düşüyor? Mızıkçılık yapma, kendi kendini sobeledin Sayın Alinur Aktaş, hesabını kendin ver. Sorum çok basit. Sanayi arsalarını ne zaman ve nasıl elde ettin? Oğlunla ortağın ne iş yapıyor? Ne oldu? Çok mu zorlandın? Yoksa çalışmadığın yerden mi geldi?” yanıtını verdi.









