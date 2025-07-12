AKP'li bakan yardımcısının cevabı ortalığı ayağa kaldırdı! Parti lideri koruma istedi...

Nefes’te yer alan haberde SES Partisi’nde yeni Genel Başkan Atıf Özbey, İçişleri Bakanlığından koruma talep etti ancak aldıkları cevapla şoke oldu. İddiaya göre; bir bakan yardımcısı “Sizin gibilere koruma moruma yok” dedi.

ATIF ÖZBEY, SESSİZ SEDASIZ GÖREVE GETİRİLDİ

Gazeteci kimliği ile bilinen HDP içerisinde de yer alan Ayhan Bilgen, Türkiye’nin Sesi Partisi’ni (SES Parti) 2022 yılında kurulmuştu. SES Partisi’nde ise sessiz sedası genel başkan değişikliği yaşandı. 1999-2000 yılları arasında 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın uluslararası danışmanlığını ve tercümanlığını yapan Atıf Özbey göreve getirildi. Bilgen gibi Özbey’in de Karslı olduğu belirtildi.

“SİZİN GİBİLERE KORUMA MORUMA YOK”

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Yeni yönetim yeni Genel Başkan için İçişleri Bakanlığından koruma istedi. Ancak aldıkları cevapla şoke oldular. İddiaya göre bir bakan yardımcısı “Sizin gibilere koruma moruma yok” diyerek kestirip attı.