AKP’li başkan ‘Anasına bakmayanın millete ne faydası olsun’ dedi. CHP’li milletvekilinden yanıt gecikmedi

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

AKP Afyonkarahisar Merkez İlçe Teşkilatı yönetimi belirlendi. İlk toplantısı da dün akşam gerçekleşti. Toplantıya 30 yeni asil yönetim kurulu ile 15 yedek yönetim kurulu üyesi katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan AKP Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz yönetimin hayırlı olmasını diledi.

“MEMLEKETİ SOYUP NE VAR BUNDA DİYECEKLER”

Mumyakmaz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir ziyaretimiz de vatandaşımız bize aynen şu ifadeyi kullanıyor; Annesine bakmayandan memlekete hayır gelir mi! İsim mevzubahis değil lakin vatandaş burada çok önemli bir mesaj veriyor. Sağlık bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın meşhur bir ifadesi var. “Merhamet insanlık üzerine kuruludur” diyor. İnsanlık üzerine kurulu olan merhamet eğer olmazsa karşınızda fütursuz bir insan olur.

Bugün karşımızda gördüklerimiz onlar değil midir? Hesapsız, kitapsız ucu açık vaatleri olanlar bugün memleketi idare etmenin değil de memleketi idare etme kılıfıyla memleket üzerinden fayda saklamanın derdine düşmüşler. Hatırlayın bir telefon teslim edilen bir milletvekili milyonluk bir fatura skandalına imza atmıştı. Kendini de “ne var bunda” diyerek izah da bulunmuştur.

Yani öyle bir olasılıkta memleketi soyup soğana çevirecek olan zihniyet bize “ne var bunda” ifadesini kullanacaktır. İşte o yüzden çok çalışmak koşturmak ve mücadele etmek zorundayız. Gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. AK Parti bayrağını daha yükseğe taşımanın gayreti içinde olmak zorundayız.”

“ANNEMİ SİYASETE MALZEME YAPACAK KADAR MI ALÇAKSINIZ?”

Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı CHP Milletvekili Burcu Köksal ,AK Parti Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz'ın açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Köksal, "MS Hastası Emekli Öğretmen annemi siyasete malzeme edecek kadar mı alçaksınız, bu kadar mı korktunuz… Geçen seçimde evladımın canıyla tehdit ettiniz, şimdi de annemle mi seçim propagandası yürüteceksiniz, siyaset bu mu? Annem Allah büyük, siyaset uğruna seni de seçim propagandası yaptılar. Allah sizin anne ve babanıza sağılık versin. Bu memleketi anneler yönetecek, bu memlekete kadın eli değecek" dedi.