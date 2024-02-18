AKP il başkanından polislere ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin’

Kaynak: ANKA
AKP il başkanından polislere ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin’
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingi öncesi güvenlik bariyeri noktasındaki polislerle tartışan İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız, FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin!" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubattaki Rize mitingi öncesinde Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, miting alanında bulunan güvenlik bariyeri noktasındaki polislerle tartıştı.

Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız, FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin" dedi.

Miting öncesinde; AKPli yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma patlak verdi. Ayar’la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

awds.jpg

“HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ BEN İL BAŞKANIYIM”

Yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan vatandaşların içeri alınmasını isterken polis, güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etti. Bunun üzerine Hikmet Ayar, polislere “Haddini bileceksin be aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım. Ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin" diye konuştu.

753ad4e3-94cb-49a8-a54f-933dd831c1e1-w-001.png

“SİZ AJAN MISINIZ? FETÖ MÜSÜNÜZ? TERBİYESİZLİK ETMEYİN”

İl başkanı Ayar’ın ısrarı üzerine polis memurları, “Bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz” dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak Ayar “Hayret bir şey ya siz ajan mısınız, FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin” diyerek olay yerinden uzaklaştı.

İlgili Haberler
AKP’li başkan ‘Anasına bakmayanın millete ne faydası olsun’ dedi. CHP’li milletvekilinden yanıt gecikmedi
AKP’li başkan ‘Anasına bakmayanın millete ne faydası olsun’ dedi. CHP’li milletvekilinden yanıt gecikmedi
Ahmet Hakan'ın Turgut Altınok'u eleştirmesinden sonra Altınok'un ekibinden Ahmet Hakan'a telefon
İstanbul'da lokma sırasında seçim anketi
AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik. 'Muhalefete belediyeleri teslim etmeyin ki hizmetten mahrum olmayasınız
Son Haberler
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi Gündem
50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı Spor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu Video
32 litre benzin için 1.500 lira ödeyen vatandaşın tepkisi sosyal medyada gündem oldu
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı Video
Torununun kabanını giyip poz veren dedeye yeni kaban sürprizi yürekleri ısıttı
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü Spor
Almanya'nın devi şokta. Bayern Münih 8 puan geriye düştü
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık Gündem
Depremzede kadın hem işinden hem de kaldığı konteynerden atıldı. 4 çocuğuyla bir başına kaldı. Bu nasıl vicdansızlık
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı bitti Oliviera bitmedi. Tek başına sahayı baştan sona koştu