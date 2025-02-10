AKP'li Başkan büyük tepki çekti! "Tam bir rezalet"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Başkan büyük tepki çekti! "Tam bir rezalet"

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, ziyaret ettiği bir evde yaptığı ile tepki çekmişti. Laçin'in ziyaretiyle ilgili sosyal medyadan yapılan son paylaşımda ise tepkilere göre hareket edilerek durum gizlendi. Detaylar haberimizde...

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça'da yaşlı bir çifti ziyaret etti. Partinin sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğrafta Laçin'in eve ayakkabı ile girdiği görülürken, bu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Söz konusu anlar AKP Muğla teşkilatının sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Ayakkabılı fotoğraf, tepki gelince hesaptan hemen silindi. Yeniden paylaşılan fotoğraflarda İl Başkanı'nın ayak kısımlarının kadrajdan kırpıldığı görüldü.

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"TAM BİR REZALET"

Ayakkabıların göründüğü fotoğrafın ekran görüntüsünü alan kişilerden sosyal medyadan şu tepkiler geldi:

“İnsan bu kadar da sorumsuz olmamalı!”, “Eve ayakkabı ile girmek nedir ya saygısızlık resmen ev sahibine”, “Ben de diyorum niye bize gelmiyorlar. Meğer ayakkabıyı çıkaramıyorlarmış”, “Tam bir rezalet. AKP halkın partisi olmaktan çıkmış, parası olanın partisi olmuş.”

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