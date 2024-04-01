AKP'li başkan ‘Çoban bile olamaz’ dedi. Seçimi kazandı kepenek giyip zafer turu attı

AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim öncesi isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar’a yönelik bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Sekmen’in sözlerinden sonra konuşan Emrullah Akpunar, seçildiği takdirde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını açıklamıştı.

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye’de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti olan kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Akpunar, tur esnasında "Çoban burada kibir abideleri nerede" diyerek seslendi. Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AKP'li belediye başkan adayları yönetiyordu.