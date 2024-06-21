AKP’li Başkan maaşları ödeyemediklerini açıkladı

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçiminde, belediye başkanlarının bütçelere aşırı yüklenmesi ve genel anlamda belediye gelirlerinin düşmesi birçok sorunu da beraberinde getirdi. Gelirleri, enflasyon oranında artmayan birçok belediye, personel maaşlarını ödeyemez duruma geldi.

AKP’li Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, katıldığı en son belediye meclis toplantısında, maaşların ödenemediğini kabul etti. Çetin, İller Bankası’ndan gelen kaynakların personel giderinin üçte biri düzeyinde kaldığını belirtti.

Yaşanan ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle uygulanan tasarruf genelgesinin yansımaları, belediyelerde de görülmeye başladı. Yerel seçimlerin öncesinde birçok belediye, propaganda faaliyetleri için çok fazla harcama yaptı ve bütçe gelirleri daralan bazı belediyelerin önümüzdeki dönemde temel giderlerini dahi karşılamakta güçlük yaşaması bekleniyor.

Yaşanabilecek güçlükleri, erken yaşayan belediyelerden biri de AKP’li Kapaklı Belediyesi. Kapaklı Belediyesi, yerel seçimlerin ardından çalışanların maaşlarını ödeyemez duruma ve yapılan son meclis toplantısında, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, yaşanan zorlukları kabul etti. Çetin, yaşanan maaş sıkıntısına ilişkin, “Biz hiçbir dönemi böyle geçirmemiştik. İller Bankası’ndan belediyemize gelen ödemeler, maaşlarımızın neredeyse üçte birine tekabül etmektedir. Başka bir yere ödeme yapmamamıza rağmen gelen maddi imkânlar maalesef maaşların gecikmesine neden oldu. “ açıklamasında bulundu.

Bu ayın ikramiye ayı olduğunu kaydeden Çetin, “Haziran aylarında sendika ile anlaşmaya göre Kurban Bayramı maaşını da ilaveten verecektik. Bu ay sıkıntılı geçecek. Gelir gider tablomuzun bizi üzdüğünü görüyoruz. İyileştirmek için gerekli girişimleri yapıyoruz. Kapaklı’nın potansiyelini değerlendirecek kaynakları vardır. Bu süreci atlatacağız.” ifadelerini kullandı.