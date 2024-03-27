AKP'li başkan mal varlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak çıktı

Kaynak: Habertürk
AKP'li başkan mal varlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak çıktı
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, canlı yayında mal varlığını açıkladı. Buna göre, Aktaş’ın oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyonluk şirkete ortak olduğu ortaya çıktı.

AKP'nin yeniden aday gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, İnegöl Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde oğlu ve ortağının işlettiği 26 milyon TL değerindeki şirkete ortak olduğu ortaya çıktı.

Aktaş, Habertürk’te konuk olduğu canlı yayında mal varlığını açıkladı.

Aktaş'ın açıklamasına göre mal varlığı şu şekilde:

- Kendi oturduğu ve oğlunun oturduğu 2 ev (Nilüfer’de 2022 yılında alınmış, 4 milyon 350 bin TL değerinde)

- 2023 yılında alınan oğlunun oturduğu daire (2 milyon TL değerinde)

- Oğlunun ortağıyla işlettiği yüzde 50 hissedarı olduğu firma. Firmanın değeri 26 milyon TL. Aktaş’ın 2017 yılında ortak olduğu öğrenilirken, Aktaş bu tarihte İnegöl Belediye Başkanı’ydı.

- Eşinin 950 bin TL değerindeki aracı, bankada 150-200 bin TL civarında nakit para, 150 bin TL altın ziynet eşyası.

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