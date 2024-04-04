AKP'li Başkan seçim zaferini silah sıkarak kutladı. Hem de kapalı alanda

Kaynak: İHA
AKP'li Başkan seçim zaferini silah sıkarak kutladı. Hem de kapalı alanda
Isparta’da merkeze bağlı Kuleönü Beldesi Belediye Başkanı, 31 Mart yerel seçim zaferini kapalı pazar yerinde silah sıkarak kutladı. Hem de kapalı alanda…

Yerel seçimlerin geride kalması ile seçimde ipi göğüsleyen adaylar mazbatalarını alıp görevlerinin başına geçmeye başladı. Isparta’da ise seçim kutlamaları sırasında ortaya hoş olmayan görüntüler çıktı.

Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.

Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy alarak birinci oldu. Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi.

Görüntülerde Nuri Erdoğan’ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.

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