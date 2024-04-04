AKP'li Başkan seçim zaferini silah sıkarak kutladı. Hem de kapalı alanda

Yerel seçimlerin geride kalması ile seçimde ipi göğüsleyen adaylar mazbatalarını alıp görevlerinin başına geçmeye başladı. Isparta’da ise seçim kutlamaları sırasında ortaya hoş olmayan görüntüler çıktı.
Isparta’nın merkeze bağlı Kuleönü beldesinde 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde belediye başkanlığı için 4 aday yarıştı.
Mevcut Belediye Başkanı AKP’li Nuri Erdoğan yüzde 52,17 oy alarak birinci oldu. Seçimin tamamlanmasının Kuleönü kapalı pazaryerine gelen başkan, orada toplanan kalabalığın ortasında havaya gelişigüzel ateş ederken görüntülendi.
Görüntülerde Nuri Erdoğan’ın kalabalığın içinde oyun havası eşliğinde havaya defalarca silah sıktığı anlar yer aldı.