AKP'li başkana yurt dışı yasağı

CHP’li Mahmut Tanal, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği iddia edilen AKP’li Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP'li başkana yurt dışı yasağı

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yurt dışı çıkış yasağı olduğu iddia edilen AKP’li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında İçişleri Bakanlığı'nın cevaplaması için TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

Mahmut Tanal, soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

-Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında 2016 yılından söz konusu önerge tarihine kadar yürütülen herhangi bir soruşturma var mıdır? Şayet var ise ilgili soruşturma hangi aşamadadır? İlgili soruşturmanın neticesi nedir?

-Şayet Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında yargı süreci başlatılmış ise bu yargı süreci hangi mahkemede, hangi dosya numarası ile devam etmektedir?

-Başlatılan, başlatılmış herhangi bir soruşturma kapsamında Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağı kararı var mıdır? Hangi soruşturmadan, hangi davadan, hangi suçtan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat hakkında yurtdışına çıkış yasağı verilmiştir?

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