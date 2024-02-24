AKP'li başkandan ortağına sehven kıyağı. 2 katına çıkarıldı

Kaynak: Oda TV
AKP'li başkandan ortağına sehven kıyağı. 2 katına çıkarıldı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın ortağına, “sehven” park alanı gösterdiği ve yapılan plan düzeltmesiyle, iki kat yerine 4 kat imar hakkı verdiği ortaya çıktı. Aynı düzeltme kapsamında, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait basket ve voleybol sahası ise park alanına dahil edildi.

Tuzla Belediyesi’nin Marmados Sitesi ve Yakın Çevresi ile ilgili hazırladığı imar planı düzeltmesi onaylanırken Belediye, geçen yıl mayıs ayında onaylanan plan değişikliğinde, bir parselin “sehven” park alanına alındığını vurgulayarak, yapılan düzeltmenin onaylanmasını talep etmişti. Kentsel dönüşüm kapsamında geçen yıl yıkımına başlanan Marmados Sitesi için imar planı değişikliği gerçekleştirilmişti.

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Tuzla Belediyesi, geçen yıl 18 Mayıs 2023 tarihinde onayladığı plan değişikliği askı sürecinde, bir parselin sehven (yanlışlıkla) park alanına alındığını öne sürerek, plan değişikliğinde düzeltme istemişti. Yeniden askıya çıkan düzeltilmiş plan değişikliğine göre, üzerinde “Beyaz Ev” isimli ruhsatlı havuzlu villa bulunan, Merkez Mahallesi 8012 nolu parsel park alanından, plan değişikliği öncesinde olduğu gibi yeniden konut alanına dahil edildi.

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Buna karşılık İBB’nin mülkiyetinde bulunan ve basket ve voleybol sahası olarak faaliyet gösteren alan da park alanına dahil edildi. Ancak, yeniden konut alanına alınan havuzlu villanın bulunduğu parselin imar hakkı, iki kattan 4 kata çıkartıldı.

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VİLLANIN SAHİBİ YAZICI'NIN ORTAĞI ÇIKTI

Tuzla Belediyesi’nin, yanlışlıkla park alanına alındığı iddia ettiği, “Beyaz Ev” adlı villanın sahibi Hilmi Şahin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın ortağı olduğu öğrenildi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Şadi Yazıcı, 1997 yılında Tuzla Teşhis Ve Tedavi Eğitim Ve İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi'ni kurdu. 2016 yılında Hilmi Şahin, Şadi Yazıcı’nın bir kısım hislerini satın alarak şirkete ortak oldu.

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Şadi Yazıcı başta olmak üzere şirketin, Hilmi Şahin’in de aralarında bulunduğu 10 kişilik yönetim kurulu yer alıyor. Başkanın ortağına ait villanın imar hakkını 4 kata çıkartan düzeltilmiş plan değişikliği 15 gün askıda duracak.

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