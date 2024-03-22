AKP’li başkandan vatandaşa. 'Hükümet giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir'

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kala belediye başkan adayları ve partililer seçim çalışmalarına devam ederken AKP Merzifon İlçe Başkanı avukat Abdullah Şahin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara seslendi.

Şahin, vatandaşlara hitap ederken konuşmanın dozunu kaçırarak vatandaşları maaşlarını alamamakla tehdit etti.

“AÇIK AÇIK 'BİZE OY VERMEZSENİZ AÇ KALIRSINIZ' DİYOR”

O anları sosyal medya hesabı X’den paylaşan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, “AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Avukat Abdullah Şahin, 'Eğer siyasi istikrar bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir' diyerek, vatandaşı tehdit ediyor. Açık açık 'Bize oy vermezseniz aç kalırsınız' diyor” ifadeleri kullandı.

"BİR GÜN O MAAŞLAR YATMAYABİLİR"

Şahin yaptığı konuşmada,

“Eğer siyasi istikrar bozulursa, hükümetimiz bir adım geri giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN PARANIN GELMEDİĞİNİ GÖRÜRSEK O ZAMAN ANLARIZ”

Bir gün emekli maaşlarının ve memur maaşlarının yatmadığını göreceğimizi söyleyen Şahin, “Bir gün paranın gelmediğini görürsek bankamatikten o zaman anlarız ki bu paranın gelmesi çok önemli bir şeymiş.

Güneşin doğması nasıl önemli bir şey o paranın bankamatikten gelmesi de önemli bir şey.

O para gelmeyebilir mi? Evet arkadaşlar o para bir gün gelmeyebilir bankamatikten. Az bulduğunuz emekli maaşı da gelmeyebilir, çok bulduğunuz memur maaşı da gelmeyebilir.

Niçin gelmeyebilir? Eğer ülkemizdeki düzen bozulursa, istikrar bozulursa hükümetimiz bir adım geri giderse maaşınız da gelmeyebilir. Geçiminiz de daralabilir” ifadelerini kullandı.