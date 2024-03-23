Emekli maaşlarıyla ilgili AKP'den flaş açıklama

AKP’nin Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilerle ilgili flaş açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, tarih veren Akbaşoğlu, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

Akbaşoğlu, "2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı.

Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM

Ankara mitingini işaret eden Akbaşoğlu "Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız." Şeklinde konuştu.