Emekli maaşlarıyla ilgili AKP'den flaş açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Global
Emekli maaşlarıyla ilgili AKP'den flaş açıklama
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

AKP’nin Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu emeklilerle ilgili flaş açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, tarih veren Akbaşoğlu, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

Akbaşoğlu, "2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı.

sss.jpg

Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM

Ankara mitingini işaret eden Akbaşoğlu "Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız." Şeklinde konuştu.

0x0-promosyon-yarisi-buyudu-bazi-bankalarin-odeme-tutari-7500-tl-buldu-nelere-dikkat-edilmeli-iste-tum-detaylar-1659512950917.webp

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Emekliye aylık 1500 lira destek geliyor! Su faturası da tarihe karışacak
Emekli Kart seçim sandığının kilidini açabilir mi?
Emekli Kart seçim sandığının kilidini açabilir mi?
AKP’li başkandan vatandaşa. 'Hükümet giderse emekli ve memur maaşları yatmayabilir'
Emeklilere büyük darbe bu işlemi yapamayacaklar
Son Haberler
Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi Gündem
Siirt’te bir otomobilde 15 bin 610 mermi ele geçirildi
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı Magazin
İrem Derici tatil için kesenin ağzını açtı. Balayı adasına ödediği para dudak uçuklattı
Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı' Yaşam
Kocasını okey masasında bir kadınla gören eş kocasına okkalı tokadı yapıştırdı 'Masadaki diğer kadınlar dondu kaldı'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kutlama mesajı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kutlama mesajı
Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı Gündem
Gaziantep’te otomobil TIR’a arkadan çarptı: 2 ölü 2 yaralı
Marmara’nın sonunu getirecek karar Bilim
Marmara’nın sonunu getirecek karar
Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı Gündem
Çocuğa cinsel istismar hükümlüsü yakalandı