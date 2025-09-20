AKP’li başkanların istifa sebepleri ortaya çıktı! Şamil Tayyar ‘mevzu derin’ dedi…

AKP’de peş peşe istifaların ardı arkası kesilmiyor. Son 48 saat içinde 7 il başkanı üst üste istifa etti. AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş, son istifa edenler oldu. İstifa nedenleri ise merak ediliyordu. AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, son istifalara ilişkin nedenini paylaştı. Tayyar, “Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar” dedi.

Son dönemde diğer belediye başkanların partilerinden istifa edip AKP’ye katılmasıyla gündeme damga vuruyordu. Ancak Erdoğan’ın parti katılımlarını övünerek bahsederken, partinin il teşkilatlarında ardı ardına da istifalar gelmesi dikkat çekiyor. Son olarak 5 il başkanı istifa etmişti.

AKP’de istifalar seriye bağlandı! 2 il başkanı daha yollarını ayırdı…

“SEÇİME DOĞRU TEŞKİLATLARA ÇEKİDÜZEN VERMEYE ÇALIŞIYOR”

Dün ise istifalara dair AKP’li eski vekil Şamil Tayyar nedeni olarak ‘çekidüzen’ olarak yorumlarken şunları söyledi:

“AK Parti’de istifa eden il başkanı sayısı 5’e yükseldi. Bu sayı daha da artacak gibi gözüküyor. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin.”

TAYYAR’IN AÇIKLAMASI SONRASI BUGÜN SAYI 7’YE YÜKSELDİ

Bugün ise yeni bir gelişme yaşandı. 5 ilin içine 2 il başkanı daha eklendi. AKP’de son 48 saat içinde tam 7 il başkanı üst üste istifa etmiş oldu. AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Ordu İl Başkanı Selman Altaş son istifa edenler arasına eklendi.