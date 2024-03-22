AKP'li Belediye Başkan adayına saldırı

Kaynak: İHA
AKP'li Belediye Başkan adayına saldırı
Erzurum’da Cumhur İttifakı'nın AKP Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açarken, kaçmaya çalışan iki kişi yakalandı. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AKP Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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