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  • İmzalı belgeler ortaya çıktı. AKP’li belediye başkanı “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim” dedi

İmzalı belgeler ortaya çıktı. AKP’li belediye başkanı “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim” dedi

CHP’li Ali Öztunç, “Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim.” diyen AKP’li belediye başkanı Hayrettin Güngör’e karşılık olarak belgeleri paylaştı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:55
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AKP’li belediye başkanı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim dedi. İmzalı belgeler ortaya çıktı

İmzalı belgeler ortaya çıktı. AKP’li belediye başkanı “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim” dedi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün “Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıklarının bilgi sahibi değilim” açıklamasını eleştirdi.

ABB’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderdiği iş makinesi ve kamyonların listesini paylaşan Öztunç, “Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz” dedi.

Deprem bölgesine ABB’nin gelmediğini iddia eden Güngör’e yanıt CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan geldi.

Öztunç’un sosyal medya hesabından; ABB’nin deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderdiği iş makinesi ve kamyonların listesini de paylaştığı açıklama şöyle:

“Peki bunlar nedir sayın Hayrettin Güngör? Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?”

“BEN BURADA HİÇ GÖRMEDİM”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dün akşam Habertürk TV’de Ana Haber Bülteni’ne katıldı.

Güngör, bültende, “Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş diyorlar. Kendisini de görmedim. Burada da ne yaptıklarının bilgi sahibi değilim. ABB Başkanını ben görmedim. Buraya geldiği ifade ediliyor. Ama hangi alanda nasıl bir çalışma yaptığını biliyorum” dedi.

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