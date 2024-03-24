AKP'li Belediye Başkanı çok kızdı! Seçim toplantısına katılmayana para yok

AK Parti'nin Ankara Çamlıdere ilçesi Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bir mahalle dernek başkanının seçim toplantısına katılmaması üzerine "şansına küssün" diyerek para vermeyeceğini açıkladı.

Çamlıdere ilçesinde üç dönemdir Belediye Başkanlığı yapan ve bu seçimlerde de yeniden aday olan Can, diğer mahalle derneklerine 200 bin TL ve 100 bin TL yardım vadetti.

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.