AKP'li Belediye Başkanı çok kızdı! Seçim toplantısına katılmayana para yok

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Belediye Başkanı çok kızdı! Seçim toplantısına katılmayana para yok
AKP'nin Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, 4'üncü kez aday oldu. Can'ın düzenlediği seçim toplantısına katılmayan bir dernek başkanına hitaben, "Madem ki gelmedi, şansına küssün. Derneğine para yok" sözleri dikkat çekti.

AK Parti'nin Ankara Çamlıdere ilçesi Belediye Başkanı Hazım Caner Can, bir mahalle dernek başkanının seçim toplantısına katılmaması üzerine "şansına küssün" diyerek para vermeyeceğini açıkladı.

Çamlıdere ilçesinde üç dönemdir Belediye Başkanlığı yapan ve bu seçimlerde de yeniden aday olan Can, diğer mahalle derneklerine 200 bin TL ve 100 bin TL yardım vadetti.

can.jpg

HAZIM CANER CAN KİMDİR?

1955'te Ankara'da doğdu, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünden mezun oldu. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdürlük Başraportörü olarak görev yaptı. 2004, 2009, 2019 seçimlerinde Çamlıdere Belediye Başkanlığı'na seçildi.

İlgili Haberler
Bankalarda promosyon savaşı kızıştı. Emeklinin gözü kulağı burada
Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti
Son Haberler
Milli sporculardan madalya yağmuru Spor
Milli sporculardan madalya yağmuru
Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Belediye başkan adayından ilginç vaat. "Taziye yemekleri haramdır, kaldıracağım" Gündem
Belediye başkan adayından ilginç vaat. "Taziye yemekleri haramdır, kaldıracağım"
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor Yerel Haberler
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor
Türkiye’nin ilk bonsai müzesi açıldı Kültür Sanat
Türkiye’nin ilk bonsai müzesi açıldı
Mert Başaran dolardan daha çok kazandıran yatırımı açıkladı: Buna yönelen paraya para demeyecek Ekonomi
Mert Başaran dolardan daha çok kazandıran yatırımı açıkladı: Buna yönelen paraya para demeyecek
Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti Ekonomi
Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti